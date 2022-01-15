2022 Akdeniz Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100710278
100710278 | Akdeniz Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 100710278 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Akdeniz Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Akdeniz Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 280 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 280 kişi yerleşmiştir.
Akdeniz Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 466,79418
Akdeniz Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 510,79579
Akdeniz Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 6499
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100710278
ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Antalya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 466,79418
Tavan Puan: 510,79579
Başarı Sıralaması: 6499
Kontenjan 2021 – 2022 : 280
Yerleşen 2021 – 2022: 280
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 519,28818
Tavan Puan: 533,13102
Başarı Sıralaması: 5989
Kontenjan 2020: 280+7
Yerleşen 2020: 287
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 503,97136
Tavan Puan: 536,16472
Başarı Sıralaması : 5881
Kontenjan 2019 : 270+7
Yerleşen 2019 : 277
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 500,46336
Tavan Puan: 534,28564
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 5810
Kontenjan 2018 : 260+7
Yerleşen 2018 : 267
Akdeniz Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.