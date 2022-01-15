2022 Akdeniz Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100710278

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 100710278 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 280 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 280 kişi yerleşmiştir.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 466,79418

Akdeniz Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 510,79579

Akdeniz Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 6499

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100710278

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 466,79418

Tavan Puan: 510,79579

Başarı Sıralaması: 6499

Kontenjan 2021 – 2022 : 280

Yerleşen 2021 – 2022: 280

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 519,28818

Tavan Puan: 533,13102

Başarı Sıralaması: 5989

Kontenjan 2020: 280+7

Yerleşen 2020: 287

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 503,97136

Tavan Puan: 536,16472

Başarı Sıralaması : 5881

Kontenjan 2019 : 270+7

Yerleşen 2019 : 277

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 500,46336

Tavan Puan: 534,28564

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 5810

Kontenjan 2018 : 260+7

Yerleşen 2018 : 267

Akdeniz Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.