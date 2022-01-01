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  4. 2022 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 110510018

2022 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 110510018

110510018 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 110510018

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya  ilinde bulunan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi   Tıp Fakültesi   Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 110510018 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 110 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 110 kişi yerleşmiştir.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 437,51538

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 450,92182

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 17788

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110510018   

ÜNİVERSİTE: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 437,51538

Tavan Puan: 450,92182

Başarı Sıralaması: 17788

Kontenjan 2021 – 2022 : 110

Yerleşen 2021 – 2022: 110

basarili-siralamasi.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 498,32371

Tavan Puan: 515,25352

Başarı Sıralaması:  16788

Kontenjan 2020:  110+3

Yerleşen 2020: 113

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 477,92439

Tavan Puan: 491,71060

Başarı Sıralaması :  15237

Kontenjan 2019 :  100+3

Yerleşen 2019 : 103

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 474,61844

Tavan Puan: 494,55307

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  13700

Kontenjan 2018 :  80+2

Yerleşen 2018 : 82

taban-puan.jpg

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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