2022 Altınbaş Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202910093

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Altınbaş Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Altınbaş Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 202910093 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Altınbaş Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Altınbaş Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Altınbaş Üniversitesi , Vakıf , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 17 kişidir. 2021 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 17 kişi yerleşmiştir.

Altınbaş Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 381,2814

Altınbaş Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 391,48892

Altınbaş Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 59719

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202910093

ÜNİVERSİTE: Altınbaş Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 381,2814

Tavan Puan: 391,48892

Başarı Sıralaması: 59719

Kontenjan 2021 – 2022 : 17

Yerleşen 2021 – 2022: 17

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 443,95423

Tavan Puan: 460,72583

Başarı Sıralaması: 59858

Kontenjan 2020: 17+0

Yerleşen 2020: 17

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 414,8147

Tavan Puan: 418,56330

Başarı Sıralaması : 53533

Kontenjan 2019 : 5+0

Yerleşen 2019 : 5

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 379,22941

Tavan Puan: 392,29546

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 66700

Kontenjan 2018 : 5+0

Yerleşen 2018 : 5

Altınbaş Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Altınbaş Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.