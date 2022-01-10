2022 Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202911001
202911001 | Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü tercih kod numarası 202911001 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Altınbaş Üniversitesi , Vakıf , Diş Hekimliği Bölümü , Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diş Hekimliği Bölümü kontenjanı 14 kişidir. 2021 yılında Diş Hekimliği Bölümüne 14 kişi yerleşmiştir.
Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban Puanı: 417,22305
Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Tavan Puan: 424,00406
Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Başarı Sıralaması: 30376
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202911001
ÜNİVERSİTE: Altınbaş Üniversitesi
FAKÜLTE: Diş Hekimliği Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 417,22305
Tavan Puan: 424,00406
Başarı Sıralaması: 30376
Kontenjan 2021 – 2022 : 14
Yerleşen 2021 – 2022: 14
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 480,619
Tavan Puan: 503,10770
Başarı Sıralaması: 29309
Kontenjan 2020: 15+0
Yerleşen 2020: 15
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 462,25819
Tavan Puan: 464,98284
Başarı Sıralaması : 23130
Kontenjan 2019 : 9+0
Yerleşen 2019 : 9
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 451,74274
Tavan Puan: 454,72415
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 23400
Kontenjan 2018 : 8+0
Yerleşen 2018 : 8
Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.