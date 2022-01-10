2022 Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202911037

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü tercih kod numarası 202911037 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Altınbaş Üniversitesi , Vakıf , Diş Hekimliği Bölümü , Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diş Hekimliği Bölümü kontenjanı 56 kişidir. 2021 yılında Diş Hekimliği Bölümüne 56 kişi yerleşmiştir.

Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban Puanı: 377,76212

Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Tavan Puan: 404,58073

Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Başarı Sıralaması: 63068

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202911037

ÜNİVERSİTE: Altınbaş Üniversitesi

FAKÜLTE: Diş Hekimliği Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %25 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 377,76212

Tavan Puan: 404,58073

Başarı Sıralaması: 63068

Kontenjan 2021 – 2022 : 56

Yerleşen 2021 – 2022: 56

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 449,035

Tavan Puan: 461,39424

Başarı Sıralaması: 55392

Kontenjan 2020: 24+0

Yerleşen 2020: 24

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 418,84755

Tavan Puan: 431,24495

Başarı Sıralaması : 50615

Kontenjan 2019 : 10+0

Yerleşen 2019 : 10

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 413,88215

Tavan Puan: 423,57527

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 43500

Kontenjan 2018 : 10+0

Yerleşen 2018 : 10

Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.