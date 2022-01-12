2022 Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202910675
202910675 | Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Altınbaş Üniversitesi Eczacılık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Bölümü tercih kod numarası 202910675 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Altınbaş Üniversitesi , Vakıf , Eczacılık Bölümü , Eczacılık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczacılık Bölümü kontenjanı 12 kişidir. 2021 yılında Eczacılık Bölümüne 12 kişi yerleşmiştir.
Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban Puanı: 400,4713
Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Bölümü Tavan Puan: 405,46117
Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Bölümü Başarı Sıralaması: 43118
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202910675
ÜNİVERSİTE: Altınbaş Üniversitesi
FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 400,4713
Tavan Puan: 405,46117
Başarı Sıralaması: 43118
Kontenjan 2021 – 2022 : 12
Yerleşen 2021 – 2022: 12
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 465,42806
Tavan Puan: 471,36307
Başarı Sıralaması: 41414
Kontenjan 2020: 12+0
Yerleşen 2020: 12
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 438,21562
Tavan Puan: 439,40391
Başarı Sıralaması : 37521
Kontenjan 2019 : 8+0
Yerleşen 2019 : 8
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 424,22818
Tavan Puan: 428,07958
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 37600
Kontenjan 2018 : 8+0
Yerleşen 2018 : 8
Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.