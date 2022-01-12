2022 Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202910693
202910693 | Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Altınbaş Üniversitesi Eczacılık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Bölümü tercih kod numarası 202910693 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Altınbaş Üniversitesi , Vakıf , Eczacılık Bölümü , Eczacılık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczacılık Bölümü kontenjanı 36 kişidir. 2021 yılında Eczacılık Bölümüne 36 kişi yerleşmiştir.
Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban Puanı: 361,24654
Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Bölümü Tavan Puan: 383,19924
Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Bölümü Başarı Sıralaması: 79594
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202910693
ÜNİVERSİTE: Altınbaş Üniversitesi
FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %25 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 361,24654
Tavan Puan: 383,19924
Başarı Sıralaması: 79594
Kontenjan 2021 – 2022 : 36
Yerleşen 2021 – 2022: 36
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 418,9964
Tavan Puan: 439,09996
Başarı Sıralaması: 81787
Kontenjan 2020: 28+0
Yerleşen 2020: 28
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 378,87592
Tavan Puan: 401,10824
Başarı Sıralaması : 82332
Kontenjan 2019 : 21+0
Yerleşen 2019 : 21
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 362,65557
Tavan Puan: 392,86646
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 80300
Kontenjan 2018 : 23+0
Yerleşen 2018 : 23
Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.