2022 Altınbaş Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202910754

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Altınbaş Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Altınbaş Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 202910754 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Altınbaş Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Altınbaş Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Altınbaş Üniversitesi , Vakıf , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 32 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 3 kişi yerleşmiştir.

Altınbaş Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 392,57816

Altınbaş Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 399,17527

Altınbaş Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202910754

ÜNİVERSİTE: Altınbaş Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 392,57816

Tavan Puan: 399,17527

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2021 – 2022 : 32

Yerleşen 2021 – 2022: 3

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 459,01882

Tavan Puan: 468,75219

Başarı Sıralaması: 46802

Kontenjan 2020: 33+0

Yerleşen 2020: 33

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 420,29964

Tavan Puan: 424,92130

Başarı Sıralaması : 49577

Kontenjan 2019 : 19+0

Yerleşen 2019 : 19

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2018 : ---

Yerleşen 2018 : ---

Altınbaş Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Altınbaş Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.