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2022 Ankara Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101110775

101110775 | Ankara Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Ankara Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101110775

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Ankara Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Ankara Üniversitesi   Tıp Fakültesi   Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 101110775 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 320 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 320 kişi yerleşmiştir.

Ankara Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 479,60367

Ankara Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 503,06485

Ankara Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 3761

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101110775   

ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 479,60367

Tavan Puan: 503,06485

Başarı Sıralaması: 3761

Kontenjan 2021 – 2022 : 320

Yerleşen 2021 – 2022: 320

basarili-siralamasi.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 528,03669

Tavan Puan: 536,91259

Başarı Sıralaması:  3300

Kontenjan 2020:  320+8

Yerleşen 2020: 328

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 515,12096

Tavan Puan: 528,58568

Başarı Sıralaması :  3305

Kontenjan 2019 :  320+8

Yerleşen 2019 : 328

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 512,76655

Tavan Puan: 532,28299

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  3250

Kontenjan 2018 :  320+8

Yerleşen 2018 : 328

taban-puan.jpg

Ankara Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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