Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dördüncü ve son toplantısını bugün saat 11.00 itibariyle başladı. Bu toplantının ardından ise vatandaşlar asgari ücretin 2022 yılında ne kadar olacağı bilgisini merak ediyor. Bu kapsamda internet arama motorlarında 2022 asgari ücret brüt ne kadar, kaç TL? Asgari ücret net 2022 ne kadar agi hariç? Agi dahil ne kadar? Soruları araştırılmaya başlandı. İşte cevaplar...

2022 ASGARİ ÜCRET BRÜT NE KADAR, KAÇ TL?

Günlerdir komisyon toplantısının neden yapılmadığı merakla beklenirken bugün saat 11'de başlayan toplantılar vatandaşları heyecanlandırdı. Bunun üzerine toplantının ardından çıkacak sonuç beklenmeye başlandı.

Gündemde çok farklı rakamlar olsa da yapılan açıklamalara göre asgari ücrette bugüne kadarki en büyük artış yaşanacak. Bu fiyatın da enflasyona oranla en az yüzde 30 artış şeklinde olması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET NET 2022 NE KADAR AGİ HARİÇ? AGİ DAHİL NE KADAR?

Asgari ücreti belirlemek için artık son toplantının ardından bir rakam çıkması bekleniyor. Son dönemde bayram havası yaratacak bir fiyat belirleneceği söylemlerinin üzerine fiyatın 4 bin liranın üzerine çıkabileceği iddiaları ortaya atılmıştı. Geçtiğimiz günlerde Abdülkadir Selvi de "Asgari ücretin 4 bin 20 veya 4 bin 70 olacağı yönünde duyumlar aldım" şeklinde açıklama yaparak heyecan yaratmıştı.

Asgari ücrete yapılan zammın yanı sıra beklentiler sosyal güvenlik primi işçi payında indirim yapılması ve asgari ücrette vergi uygulanmaması yönünde. Bu yönde de kararlar verilerek vatandaşın cebine girecek ücretin artırılabileceği ifade ediliyor.

Henüz resmi rakamlar açıklanmadı. Asgari ücretin açıklanmasının ardından net ve brüt rakamları eklenerek haberimiz güncellenecektir.