2022 Asgari ücret için üç tahmin! 2021 ile aynı parola! Yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı Türkiye'de yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendirirken, bunun dışında birçok vatandaşın da geliri ve ödemesini, işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneğini de belirliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret görüşmelerinin yakında zamanda başlayacağını belirterek, çalışmanın sosyal adalet mekanizması yönüne dikkat çekti.

"ASGARİ ÜCRET MESELESİ TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNDEN ÇIKACAK"

Bakan Bilgin yaptığı açıklamada, "Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz. İşçilerimizi koruyan, asgari ücret meselesini Türkiye'nin gündeminden çıkaracak bazı düzenlemelerle bir rahatlama sağlayacağını şimdiden söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin, asgari ücret düzeyinin esas etkisinin özel sektördeki ücret seviyesini etkilediğini belirtti. Bilgin, asgari ücret örgütsüz çalışanların ücret seviyesinin reel olarak değiştiren temel unsur olduğunun altını çizerek, "Bu asgari asgari ücret dönemde örgütsüz çalışanların hayatlarını düzenleyecek bir netice elde edilmesi yönünde çalışacağız" dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda memur zammı konusunda yaptığı açıklamada, "Memurları enflasyona ezdirmeyeceğiz" sözüyle talimatı vermiş, 6. Dönem Toplu Sözleşmesi ile memur ve memur emeklisi enflasyonun üzerinde zam almıştı.

MEMURLAR ZAM + ENFLASYON FARKI ALDI

6. Dönem Toplu Sözleşmesi sonrası memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapılmıştı.

ASGARİ ÜCRET 2022 İÇİN DE PAROLA AYNI: ÇALIŞANLAR ENFLASYONA EZDİRİLMEYECEK

Türkiye'de doğrudan 7 milyon çalışanı ilgilendiren, dolaylı yoldan diğer vatandaşları da ilgilendiren, sosyal adalet mekanizması yeni asgari ücret 2022 konusunda hükümet tıpkı memur zammı konusunda hareket ettiği gibi davranacak. Asgari ücret için parola 'Çalışanlar enflasyona ezdirilmeyecek' olacak.

ASGARİ ÜCRET 2021 ENFLASYONUN YÜZDE 7 ÜZERİNDE FARK ALDI

Koronavirüs salgını döneminin ekonomik etkilerinin en yoğun olarak hissedildiği 2020 yılının ardından asgari ücret 2021, salgın koşulları dikkate alınarak enflasyonun yaklaşık 6,96 puan üzerinde zam almıştı.

ASGARİ ÜCRET 2021 501 TL, BRÜT 634 TL YÜKSELDİ

Yani 2020 yılında yüzde 14,6 olarak gerçekleşen enflasyon sonrası asgari ücret 2021, yüzde 21.56 oranında yükseliş yaşayarak brüt 3.577,50 TL'ye yükselmiş oldu. Asgari ücret 2021 net olarak ise 2.825,90 kuruş olarak belirlendi. Asgari ücret 2021, net olarak 501 TL, brüt olarak 634 TL artış yaşadı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndaki sıkı pazarlıkların yanında, çalışanın bu en düşük ücreti belirlenirken enflasyon rakamları öne çıkıyor. Özellikle son seneler incelendiğinde asgari ücret zammı için enflasyon üzerinde belirlenen rakamlar dikkat çekiyor. Burada asgari ücret hesaplanırken enflasyonun ortalama yüzde 5-7 üzerinde belirlendiği görülüyor.

REFAH PAYI GÜNDEMDE

Bununla beraber özellikle tüm dünyada görülen enerji kriziyle beraber enflasyon endişelerinin daha yoğun olduğu 2022 yılı için de asgari ücret zammının enflasyonun üzerinde bir refah payı ile birlikte belirlenmesi bekleniyor.

2021 YILSONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 18,4 OLDU

Özellikle memur zammı, emekli zammı gibi ücretlerde direkt etkili olan enflasyon oranı asgari ücret için de önemli bir belirteç.

Öte yandan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun enflasyon raporu sunumunda yaptığı açıklamada 2021 yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 18,4 oldu.

ASGARİ ÜCRET 2022 İÇİN ÜÇLÜ HESAP!

Enflasyonun Merkez Bankası'nın beklentisindeki gibi yüzde 18,4 olarak veya son açıklanan Ekim enflasyon verisindeki yüzde 19,89 gibi gerçekleşebileceğini varsayarsak;

Tahminler = Enflasyon + Beklenen fark = Asgari ücret artışı (%)

Tahmin 1: 18,4 + 5 = 23,4

Tahmin 2: 18,4 + 7 = 25,4

Tahmin 3: 19,89 + 7 = 26,89

Elbette ki bu 3'lü hesap sadece bir tahmin. Kesin asgari ücret artışı Tespit Komisyonu'ndaki görüşmeler sonucu birçok değişkenle beraber ortaya çıkacak.

Peki bu 3'lü hesaba göre maaşlar nasıl değişecek?

Asgari ücret 2022'nin Tahmin 1'deki gibi yükseleceği öngörülürse brüt ücretin 4.440 lirayı, net ücretin de asgari geçim indirimi (AGİ) dâhil 3.485 lirayı geçeceği tahmin edilebilir.

Yeni asgari ücret Tahmin 2'deki gibi yükseleceği öngörülürse brüt ücretin 4.480 lirayı, net ücretin de asgari geçim indirimi (AGİ) dâhil 3.540 lirayı geçeceği tahmin edilebilir.

Son olarak asgari ücretin Tahmin 3'deki gibi yükseleceği öngörülürse brüt ücretin 4530 lirayı, net ücretin de asgari geçim indirimi (AGİ) dâhil 3.580 lirayı geçeceği tahmin edilebilir.

ASGARİ ÜCRET 2022 İLE BU ÜCRETLER DE DEĞİŞECEK

Türkiye'de asgari ücret 2022 ile 7 milyon çalışanın maaşının yanında birçok maaşta da değişiklikler yaşanacak. İşsizlik maaşı artacak. Mevcut durumda en yüksek işsizlik maaşı 2010 TL olarak dikkat çekiyor. Bütün çalışanların aldığı asgari geçim indirimi (AGİ) de yükselecek. Şu anda bekar bir işçi için AGİ 268,31 TL. Emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapanların ödeyecekleri miktarlar artacak. Mevcut durumda bir aylık ödeme 1.144 TL. İş göremezlik ödeneği artacak. Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşları Ocak 2022 ile birlikte zamlanacak. Kendi primini ödeyen Bağ-Kur'lular ve isteğe bağlı ödeme yapanların verdikleri paralarda artış kaydedecek. Gündelikçiler için ödenecek primler artacak.