Son dakika | Yılbaşı ile birlikte akaryakıta zam!2022 Atatürk Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101490363Son dakika: 31 Aralık 2021 Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosuKanal D canlı yayın Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı özel canlı izle | Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı özel 2022 full, tek parça izleTV8 canlı yayın O Ses Türkiye yılbaşı özel bölüm canlı izle | O Ses Türkiye yılbaşı 2022 full, tek parça izleStar TV canlı yayın İbo Show yılbaşı özel bölüm canlı izle | İbo Show yılbaşı özel bölüm 2022 full, tek parça izleSon dakika | Teröristlere finans sağlayan 6 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı2022 Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1007108242022 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100510235Son dakika | Ülkemizde baskın hale gelen Omicron varyantı son 10 gün nasıl etki etti? Bakan Koca'dan flaş açıklama
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  4. 2022 Atatürk Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101490363

2022 Atatürk Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101490363

101490363 | Atatürk Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Erzurum ilimizde yer alan Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Atatürk Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101490363

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Atatürk Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum  ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi   Hemşirelik Fakültesi   Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 101490363 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atatürk Üniversitesi , Devlet , Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Hemşirelik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 50 kişidir. 2021 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 51 kişi yerleşmiştir.

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 284,0769

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 310,10929

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 195845

taban-taban-puanlari.jpg

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101490363   

ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi

FAKÜLTE: Hemşirelik Fakültesi

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 284,0769

Tavan Puan: 310,10929

Başarı Sıralaması: 195845

Kontenjan 2021 – 2022 : 50

Yerleşen 2021 – 2022: 51

basarili-siralamasi.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 326,08575

Tavan Puan: 372,76998

Başarı Sıralaması:  198259

Kontenjan 2020:  50+2

Yerleşen 2020: 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 292,9685

Tavan Puan: 354,46568

Başarı Sıralaması :  204493

Kontenjan 2019 :  40+1

Yerleşen 2019 : 41

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

taban-puan.jpg

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atatürk Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT