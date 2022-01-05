2022 Bahçeşehir Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200510428
200510428 | Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 200510428 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bahçeşehir Üniversitesi , Vakıf , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 47 kişidir. 2021 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 47 kişi yerleşmiştir.
Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 342,47134
Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 391,15078
Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 100895
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200510428
ÜNİVERSİTE: Bahçeşehir Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 342,47134
Tavan Puan: 391,15078
Başarı Sıralaması: 100895
Kontenjan 2021 – 2022 : 47
Yerleşen 2021 – 2022: 47
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 393,06062
Tavan Puan: 450,31404
Başarı Sıralaması: 106602
Kontenjan 2020: 47+0
Yerleşen 2020: 47
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 323,08576
Tavan Puan: 427,16195
Başarı Sıralaması : 147294
Kontenjan 2019 : 42+0
Yerleşen 2019 : 42
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 291,09832
Tavan Puan: 365,41812
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 174000
Kontenjan 2018 : 42+0
Yerleşen 2018 : 42
Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.