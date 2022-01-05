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  4. 2022 Bahçeşehir Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200510685

2022 Bahçeşehir Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200510685

200510685 | Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Bahçeşehir Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200510685

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi   Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi   Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 200510685 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bahçeşehir Üniversitesi , Vakıf , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 38 kişidir. 2021 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 38 kişi yerleşmiştir.

Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 394,64185

Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 457,70361

Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 48013

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200510685   

ÜNİVERSİTE: Bahçeşehir Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 394,64185

Tavan Puan: 457,70361

Başarı Sıralaması: 48013

Kontenjan 2021 – 2022 : 38

Yerleşen 2021 – 2022: 38

basarili-siralamasi.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 451,78652

Tavan Puan: 493,41440

Başarı Sıralaması:  53003

Kontenjan 2020:  38+0

Yerleşen 2020: 38

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 399,10396

Tavan Puan: 445,97910

Başarı Sıralaması :  65382

Kontenjan 2019 :  48+0

Yerleşen 2019 : 48

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 369,25547

Tavan Puan: 426,38620

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  74700

Kontenjan 2018 :  48+0

Yerleşen 2018 : 48

taban-puan.jpg

Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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