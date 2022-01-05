2022 Bahçeşehir Üni. Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200590177
200590177 | Bahçeşehir Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bahçeşehir Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bahçeşehir Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 200590177 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bahçeşehir Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bahçeşehir Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bahçeşehir Üniversitesi , Vakıf , Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü , Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü kontenjanı 18 kişidir. 2021 yılında Yapay Zeka Mühendisliği Bölümüne 18 kişi yerleşmiştir.
Bahçeşehir Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 383,54955
Bahçeşehir Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 411,08568
Bahçeşehir Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 57676
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200590177
ÜNİVERSİTE: Bahçeşehir Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 383,54955
Tavan Puan: 411,08568
Başarı Sıralaması: 57676
Kontenjan 2021 – 2022 : 18
Yerleşen 2021 – 2022: 18
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 448,53593
Tavan Puan: 492,17231
Başarı Sıralaması: 55839
Kontenjan 2020: 14+0
Yerleşen 2020: 14
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : ---
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması : ---
Kontenjan 2019 : ---
Yerleşen 2019 : ---
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2018 : ---
Yerleşen 2018 : ---
Bahçeşehir Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.