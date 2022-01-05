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  4. 2022 Bahçeşehir Üni. Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200590177

2022 Bahçeşehir Üni. Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200590177

200590177 | Bahçeşehir Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Bahçeşehir Üni. Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200590177

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Bahçeşehir Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi   Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi   Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bahçeşehir Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 200590177 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bahçeşehir Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bahçeşehir Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bahçeşehir Üniversitesi , Vakıf , Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü , Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü kontenjanı 18 kişidir. 2021 yılında Yapay Zeka Mühendisliği Bölümüne 18 kişi yerleşmiştir.

Bahçeşehir Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 383,54955

Bahçeşehir Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 411,08568

Bahçeşehir Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 57676

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200590177   

ÜNİVERSİTE: Bahçeşehir Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 383,54955

Tavan Puan: 411,08568

Başarı Sıralaması: 57676

Kontenjan 2021 – 2022 : 18

Yerleşen 2021 – 2022: 18

basarili-siralamasi.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 448,53593

Tavan Puan: 492,17231

Başarı Sıralaması:  55839

Kontenjan 2020:  14+0

Yerleşen 2020: 14

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2019 :  ---

Yerleşen 2019 : ---

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

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Bahçeşehir Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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