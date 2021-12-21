2022 Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200510701

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 200510701 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bahçeşehir Üniversitesi , Vakıf , Endüstri Mühendisliği Bölümü , Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 15 kişidir. 2021 yılında Endüstri Mühendisliği Bölümüne 15 kişi yerleşmiştir.

Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 382,1831

Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 412,00557

Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 58923

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200510701

ÜNİVERSİTE: Bahçeşehir Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 382,1831

Tavan Puan: 412,00557

Başarı Sıralaması: 58923

Kontenjan 2021 – 2022 : 15

Yerleşen 2021 – 2022: 15

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 440,70533

Tavan Puan: 471,40758

Başarı Sıralaması: 62702

Kontenjan 2020: 15+0

Yerleşen 2020: 15

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 394,94705

Tavan Puan: 441,54868

Başarı Sıralaması : 68712

Kontenjan 2019 : 19+0

Yerleşen 2019 : 19

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 406,02507

Tavan Puan: 430,45667

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 48300

Kontenjan 2018 : 10+0

Yerleşen 2018 : 10

Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.