2022 Bahçeşehir Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200511444
200511444 | Bahçeşehir Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bahçeşehir Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bahçeşehir Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 200511444 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bahçeşehir Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bahçeşehir Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bahçeşehir Üniversitesi , Vakıf , İnşaat Mühendisliği Bölümü , Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnşaat Mühendisliği Bölümü kontenjanı 5 kişidir. 2021 yılında İnşaat Mühendisliği Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.
Bahçeşehir Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 403,87095
Bahçeşehir Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 438,62336
Bahçeşehir Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 40344
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200511444
ÜNİVERSİTE: Bahçeşehir Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 403,87095
Tavan Puan: 438,62336
Başarı Sıralaması: 40344
Kontenjan 2021 – 2022 : 5
Yerleşen 2021 – 2022: 5
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 458,75364
Tavan Puan: 465,71047
Başarı Sıralaması: 47041
Kontenjan 2020: 5+0
Yerleşen 2020: 5
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 384,41218
Tavan Puan: 447,30553
Başarı Sıralaması : 77497
Kontenjan 2019 : 5+0
Yerleşen 2019 : 5
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 421,51898
Tavan Puan: 433,44190
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 39100
Kontenjan 2018 : 8+0
Yerleşen 2018 : 8
Bahçeşehir Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.