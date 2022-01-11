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  4. 2022 Bahçeşehir Üniversitesi Matematik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200590141

2022 Bahçeşehir Üniversitesi Matematik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200590141

200590141 | Bahçeşehir Üniversitesi Matematik Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Bahçeşehir Üniversitesi Matematik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200590141

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Bahçeşehir Üniversitesi Matematik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi   Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi   Matematik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bahçeşehir Üniversitesi Matematik Bölümü tercih kod numarası 200590141 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bahçeşehir Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bahçeşehir Üniversitesi Matematik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bahçeşehir Üniversitesi , Vakıf , Matematik Bölümü , Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Matematik Bölümü kontenjanı 5 kişidir. 2021 yılında Matematik Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.

Bahçeşehir Üniversitesi Matematik Bölümü Taban Puanı: 405,05644

Bahçeşehir Üniversitesi Matematik Bölümü Tavan Puan: 454,50193

Bahçeşehir Üniversitesi Matematik Bölümü Başarı Sıralaması: 39390

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200590141   

ÜNİVERSİTE: Bahçeşehir Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 405,05644

Tavan Puan: 454,50193

Başarı Sıralaması: 39390

Kontenjan 2021 – 2022 : 5

Yerleşen 2021 – 2022: 5

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 465,25106

Tavan Puan: 475,33551

Başarı Sıralaması:  41571

Kontenjan 2020:  5+0

Yerleşen 2020: 5

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 402,75242

Tavan Puan: 414,76230

Başarı Sıralaması :  62549

Kontenjan 2019 :  10+0

Yerleşen 2019 : 10

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 327,71142

Tavan Puan: 427,19406

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  116000

Kontenjan 2018 :  12+0

Yerleşen 2018 : 12

taban-puan.jpg

Bahçeşehir Üniversitesi Matematik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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