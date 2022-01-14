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  4. 2022 Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200511259

2022 Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200511259

200511259 | Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200511259

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Bahçeşehir Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi   Tıp Fakültesi   Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 200511259 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bahçeşehir Üniversitesi , Vakıf , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 71 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 71 kişi yerleşmiştir.

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 427,86761

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 481,15098

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 23417

taban-taban-puanlari.jpg

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200511259   

ÜNİVERSİTE: Bahçeşehir Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 427,86761

Tavan Puan: 481,15098

Başarı Sıralaması: 23417

Kontenjan 2021 – 2022 : 71

Yerleşen 2021 – 2022: 71

basarili-siralamasi.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 494,54919

Tavan Puan: 525,62232

Başarı Sıralaması:  19252

Kontenjan 2020:  71+0

Yerleşen 2020: 71

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 478,90856

Tavan Puan: 521,18141

Başarı Sıralaması :  14782

Kontenjan 2019 :  74+0

Yerleşen 2019 : 74

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 461,08198

Tavan Puan: 516,83318

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  19200

Kontenjan 2018 :  65+0

Yerleşen 2018 : 65

taban-puan.jpg

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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