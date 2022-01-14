2022 Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200511259
200511259 | Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bahçeşehir Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 200511259 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bahçeşehir Üniversitesi , Vakıf , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 71 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 71 kişi yerleşmiştir.
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 427,86761
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 481,15098
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 23417
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200511259
ÜNİVERSİTE: Bahçeşehir Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 427,86761
Tavan Puan: 481,15098
Başarı Sıralaması: 23417
Kontenjan 2021 – 2022 : 71
Yerleşen 2021 – 2022: 71
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 494,54919
Tavan Puan: 525,62232
Başarı Sıralaması: 19252
Kontenjan 2020: 71+0
Yerleşen 2020: 71
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 478,90856
Tavan Puan: 521,18141
Başarı Sıralaması : 14782
Kontenjan 2019 : 74+0
Yerleşen 2019 : 74
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 461,08198
Tavan Puan: 516,83318
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 19200
Kontenjan 2018 : 65+0
Yerleşen 2018 : 65
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.