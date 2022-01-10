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2022 Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200690355

200690355 | Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200690355

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Başkent Üniversitesi   Diş Hekimliği Fakültesi   Diş Hekimliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü tercih kod numarası 200690355 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Başkent Üniversitesi , Vakıf , Diş Hekimliği Bölümü , Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diş Hekimliği Bölümü kontenjanı 32 kişidir. 2021 yılında Diş Hekimliği Bölümüne 32 kişi yerleşmiştir.

Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban Puanı: 390,19264

Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Tavan Puan: 405,54962

Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Başarı Sıralaması: 51699

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200690355   

ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Diş Hekimliği Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 390,19264

Tavan Puan: 405,54962

Başarı Sıralaması: 51699

Kontenjan 2021 – 2022 : 32

Yerleşen 2021 – 2022: 32

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 448,82451

Tavan Puan: 466,03549

Başarı Sıralaması:  55572

Kontenjan 2020:  32+0

Yerleşen 2020: 32

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 417,59526

Tavan Puan: 443,76156

Başarı Sıralaması :  51518

Kontenjan 2019 :  18+0

Yerleşen 2019 : 18

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 422,48825

Tavan Puan: 441,84202

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  38500

Kontenjan 2018 :  10+0

Yerleşen 2018 : 10

taban-puan.jpg

Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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