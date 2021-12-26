2022 Biruni Üni. Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 207610239

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Biruni Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Biruni Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 207610239 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Biruni Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Biruni Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Biruni Üniversitesi , Vakıf , Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 11 kişidir. 2021 yılında Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümüne 11 kişi yerleşmiştir.

Biruni Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 343,97384

Biruni Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 375,0527

Biruni Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 99069

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 207610239

ÜNİVERSİTE: Biruni Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 343,97384

Tavan Puan: 375,0527

Başarı Sıralaması: 99069

Kontenjan 2021 – 2022 : 11

Yerleşen 2021 – 2022: 11

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 407,44304

Tavan Puan: 436,22836

Başarı Sıralaması: 92521

Kontenjan 2020: 11+0

Yerleşen 2020: 11

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 398,58724

Tavan Puan: 412,93132

Başarı Sıralaması : 65771

Kontenjan 2019 : 7+0

Yerleşen 2019 : 7

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 400,24988

Tavan Puan: 420,49911

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 52100

Kontenjan 2018 : 7+0

Yerleşen 2018 : 7

Biruni Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Biruni Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.