2022 Biruni Üni. Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 207610239
207610239 | Biruni Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Biruni Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Biruni Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 207610239 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Biruni Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Biruni Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Biruni Üniversitesi , Vakıf , Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 11 kişidir. 2021 yılında Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümüne 11 kişi yerleşmiştir.
Biruni Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 343,97384
Biruni Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 375,0527
Biruni Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 99069
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 207610239
ÜNİVERSİTE: Biruni Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 343,97384
Tavan Puan: 375,0527
Başarı Sıralaması: 99069
Kontenjan 2021 – 2022 : 11
Yerleşen 2021 – 2022: 11
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 407,44304
Tavan Puan: 436,22836
Başarı Sıralaması: 92521
Kontenjan 2020: 11+0
Yerleşen 2020: 11
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 398,58724
Tavan Puan: 412,93132
Başarı Sıralaması : 65771
Kontenjan 2019 : 7+0
Yerleşen 2019 : 7
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 400,24988
Tavan Puan: 420,49911
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 52100
Kontenjan 2018 : 7+0
Yerleşen 2018 : 7
Biruni Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Biruni Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.