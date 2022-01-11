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2022 Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 207610142

207610142 | Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 207610142

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Biruni Üniversitesi   Diş Hekimliği Fakültesi   Diş Hekimliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü tercih kod numarası 207610142 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Biruni Üniversitesi , Vakıf , Diş Hekimliği Bölümü , Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diş Hekimliği Bölümü kontenjanı 85 kişidir. 2021 yılında Diş Hekimliği Bölümüne 85 kişi yerleşmiştir.

Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban Puanı: 377,63159

Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Tavan Puan: 402,60228

Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Başarı Sıralaması: 63198

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 207610142   

ÜNİVERSİTE: Biruni Üniversitesi

FAKÜLTE: Diş Hekimliği Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %25 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 377,63159

Tavan Puan: 402,60228

Başarı Sıralaması: 63198

Kontenjan 2021 – 2022 : 85

Yerleşen 2021 – 2022: 85

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 443,97049

Tavan Puan: 467,08478

Başarı Sıralaması:  59843

Kontenjan 2020:  76+0

Yerleşen 2020: 76

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 421,2855

Tavan Puan: 437,01732

Başarı Sıralaması :  48947

Kontenjan 2019 :  41+0

Yerleşen 2019 : 41

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 398,63131

Tavan Puan: 436,06380

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  53000

Kontenjan 2018 :  76+0

Yerleşen 2018 : 76

taban-puan.jpg

Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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