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  4. 2022 Biruni Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 207610381

2022 Biruni Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 207610381

207610381 | Biruni Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Biruni Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 207610381

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Biruni Üniversitesi Ebelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Biruni Üniversitesi   Sağlık Bilimleri Fakültesi   Ebelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Biruni Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 207610381 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Biruni Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Biruni Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Biruni Üniversitesi , Vakıf , Ebelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ebelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 12 kişidir. 2021 yılında Ebelik (Fakülte) Bölümüne 12 kişi yerleşmiştir.

Biruni Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 286,72924

Biruni Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 306,93528

Biruni Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 189891

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 207610381   

ÜNİVERSİTE: Biruni Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 286,72924

Tavan Puan: 306,93528

Başarı Sıralaması: 189891

Kontenjan 2021 – 2022 : 12

Yerleşen 2021 – 2022: 12

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 327,79817

Tavan Puan: 389,07630

Başarı Sıralaması:  195157

Kontenjan 2020:  11+0

Yerleşen 2020: 11

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 292,15935

Tavan Puan: 311,65589

Başarı Sıralaması :  206422

Kontenjan 2019 :  7+0

Yerleşen 2019 : 7

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 271,66321

Tavan Puan: 284,97525

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  219000

Kontenjan 2018 :  6+0

Yerleşen 2018 : 6

taban-puan.jpg

Biruni Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Biruni Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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