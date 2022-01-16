2022 Biruni Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 207650949
207650949 | Biruni Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Biruni Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Biruni Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 207650949 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Biruni Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Biruni Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Biruni Üniversitesi , Vakıf , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 51 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 51 kişi yerleşmiştir.
Biruni Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 399,01004
Biruni Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 429,24046
Biruni Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 44355
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 207650949
ÜNİVERSİTE: Biruni Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %25 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 399,01004
Tavan Puan: 429,24046
Başarı Sıralaması: 44355
Kontenjan 2021 – 2022 : 51
Yerleşen 2021 – 2022: 51
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 471,82662
Tavan Puan: 488,99495
Başarı Sıralaması: 36260
Kontenjan 2020: 42+0
Yerleşen 2020: 42
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 438,96413
Tavan Puan: 456,84582
Başarı Sıralaması : 37048
Kontenjan 2019 : 18+0
Yerleşen 2019 : 18
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2018 : ---
Yerleşen 2018 : ---
Biruni Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Biruni Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.