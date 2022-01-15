2022 Çukurova Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102910376

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çukurova Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adana ilinde bulunan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çukurova Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 102910376 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çukurova Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çukurova Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çukurova Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adana ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 245 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 245 kişi yerleşmiştir.

Çukurova Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 457,51887

Çukurova Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 493,78924

Çukurova Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 9202

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102910376

ÜNİVERSİTE: Çukurova Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Adana

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 457,51887

Tavan Puan: 493,78924

Başarı Sıralaması: 9202

Kontenjan 2021 – 2022 : 245

Yerleşen 2021 – 2022: 245

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 512,4122

Tavan Puan: 544,95889

Başarı Sıralaması: 8846

Kontenjan 2020: 245+7

Yerleşen 2020: 252

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 494,25479

Tavan Puan: 537,58868

Başarı Sıralaması : 8796

Kontenjan 2019 : 275+7

Yerleşen 2019 : 282

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 489,47786

Tavan Puan: 522,58784

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 8770

Kontenjan 2018 : 275+7

Yerleşen 2018 : 282

Çukurova Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çukurova Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.