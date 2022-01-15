2022 Çukurova Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102910376
102910376 | Çukurova Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Adana ilimizde yer alan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çukurova Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adana ilinde bulunan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çukurova Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 102910376 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çukurova Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Çukurova Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Çukurova Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adana ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 245 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 245 kişi yerleşmiştir.
Çukurova Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 457,51887
Çukurova Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 493,78924
Çukurova Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 9202
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102910376
ÜNİVERSİTE: Çukurova Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Adana
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 457,51887
Tavan Puan: 493,78924
Başarı Sıralaması: 9202
Kontenjan 2021 – 2022 : 245
Yerleşen 2021 – 2022: 245
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 512,4122
Tavan Puan: 544,95889
Başarı Sıralaması: 8846
Kontenjan 2020: 245+7
Yerleşen 2020: 252
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 494,25479
Tavan Puan: 537,58868
Başarı Sıralaması : 8796
Kontenjan 2019 : 275+7
Yerleşen 2019 : 282
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 489,47786
Tavan Puan: 522,58784
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 8770
Kontenjan 2018 : 275+7
Yerleşen 2018 : 282
Çukurova Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çukurova Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.