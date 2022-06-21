Pek çok Avrupa ülkesinin duyurmuş olduğu işçi alımı haberlerine bir yenisi de Danimarka tarafından geldi. Çeşitli meslek dallarında istihdam edilmek üzere, zeki, yetenekli ve başarılı10 bin yabancı aranıyor. Bu haberin ardından vatandaşın aklına, nasıl başvurulur, nereden başvurulur gibi sorular geldi. Peki 2022 Danimarka işçi alımı başvuru şartları neler? Danimarka iş başvurusu nereden, nasıl yapılır? Hangi meslekler aranıyor?

2022 DANİMARKA İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuru sonrası istihdam edilecek kişilerin en düşük 5 bin 376 euro yani yaklaşık 100 bin TL maaş alacaklar. İstihdama açılan meslekler için başvuru şartları ise henüz açıklanmamıştır.

DANİMARKA İŞ BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

İş başvurusunda bulunmak isteyenler, özel insan kaynakları şirketleri ve Danimarka başkonsolosluğu vasıtasıyla başvuruda bulunabilecekler.

HANGİ MESLEKLER ARANIYOR?

Kaporta metal işçisi, demirci, sac metal işçisi, demir ve metal servis teknisyeni, endüstriyel teknisyen, CNC operatörü, mekanikçi,

Elektrikçi, elektrik müteahhidi, tamirci, kasap, fırıncı, usta fırıncı, şef, bölüm başkanı, satış müdürü, genel müdür, biyolog, hukuk görevlisi, kütüphaneci, psikolog,

Makine mühendisi, inşaat müdürü, inşaat mühendisi, çevre mühendisi, kimya mühendisi, tasarımcı, şehir plancısı, arazi müfettişi, çevre teknisyeni,

Doktor, tıbbi danışman, başhekim, anestezi hemşiresi, hemşire, diş hekimi, klinik diyetisyen, meslek terapisti, radyograf, tıbbi laboratuvar teknisyeni, diş hijyenisti,

Yetişkin eğitim merkezi öğretmeni, ilkokul öğretmeni, ortaokul öğrencileri için bağımsız yatılı okullarda öğretmen, çocuk bakıcısı, sosyal eğitim görevlisi, okul öncesi öğretmen yardımcısı istihdam edilecek.

BT mimarı, BT mühendisi, BT proje lideri, programcı ve sistem geliştiricisi,

Bina teknisyeni, sıhhi tesisat teknisyeni, tesisatçı, operasyon ve üretim müdürü,

Hesap yöneticisi, satış danışmanı, iş ve şirket danışmanı, yerel otorite vaka yöneticisi, emlakçı, çalışma idari sekreteri, tıbbi sekreter, yönetici katibi, ofis asistanı, büro memuru, okul sekreteri, ticaret asistanı alımı,

Muhasebeci asistanı, muhasebeci, muhasebe memuru, denetçi, muhasebe kontrolörü,

Kuaför, sosyal ve sağlık hizmetleri asistanı alınacak. peyzaj bahçıvanı, bahçıvan, duvar ustası, marangoz, tesisatçı alımı yapılacağı da aktarıldı.