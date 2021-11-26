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2022 DGS başvuru tarihi belli oldu mu? 2022 Dikey Geçiş Sınavı ne zaman yapılacak?

2022 DGS'ye girecek yüzbinlerce aday sınav tarihini merak ediyorlar. 2 yıllık lisans öğrenimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen kişiler hazırlıklara başlamak için sınav tarihlerini sorguluyorlar. Bu bağlamda, 2022 DGS başvuru tarihi belli oldu mu? 2022 Dikey Geçiş Sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

2022 DGS başvuru tarihi belli oldu mu? 2022 Dikey Geçiş Sınavı ne zaman yapılacak?

Önümüzde 2022 yılı için az bir süre kaldı. Dikey Geçiş Sınavı'na katılacak olan adaylar şimdiden araştırma yapmaya başladılar. 2022 DGS sınavının ne zaman yapılacağı, başvuru tarih ve geç başvuru tarihi sınava katılacak kişiler tarafından sorgulanmakta. Peki, 2022 DGS başvuru tarihi belli oldu mu? 2022 Dikey Geçiş Sınavı ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde...

2022 DGS başvuru tarihi belli oldu mu? 2022 Dikey Geçiş Sınavı ne zaman yapılacak?

2022 DGS BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Dikey Geçiş Sınavı 2022 için henüz net bir tarih açıklanmadı. 2021 yılındaki DGS'de başvurular 21-31 Mayıs tarihleri arasında yapılmış, sınav ise 11 Temmuz tarihinde gerçekleşmişti.

Tahmin edilen de; bu sene benzer tarihlerde başvuru ve sınavların düzenlenmesidir.

Resmi bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

2022 DGS başvuru tarihi belli oldu mu? 2022 Dikey Geçiş Sınavı ne zaman yapılacak?

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NEDİR? 

DGS, Dikey Geçiş Sınavı'nın kısaltmasıdır. DGS, ön lisans mezunu olanların girebildiği ve 4 yıllık lisans programlarına geçiş imkanı tanıyan bir sınav olmaktadır.

Bir meslek yüksekokulundan ya da açık öğretim ön lisans programından mezun olanlar DGS'ye girebilmektedirler.

Son sınıfta olan öğrenci staj çalışmasını bitirirse de DGS'ye girebilmektedir.

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