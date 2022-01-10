2022 Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300112506
300112506 | Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Gazimağusa ilimizde yer alan Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Gazimağusa ilinde bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Bölümü tercih kod numarası 300112506 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Doğu Akdeniz Üniversitesi , KKTC , Eczacılık Bölümü , Eczacılık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Gazimağusa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczacılık Bölümü kontenjanı 38 kişidir. 2021 yılında Eczacılık Bölümüne 38 kişi yerleşmiştir.
Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban Puanı: 345,12501
Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Bölümü Tavan Puan: 384,41353
Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Bölümü Başarı Sıralaması: 97681
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300112506
ÜNİVERSİTE: Doğu Akdeniz Üniversitesi
FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi
ŞEHİR: Kktc-Gazimağusa
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 345,12501
Tavan Puan: 384,41353
Başarı Sıralaması: 97681
Kontenjan 2021 – 2022 : 38
Yerleşen 2021 – 2022: 38
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 399,75846
Tavan Puan: 427,55810
Başarı Sıralaması: 99941
Kontenjan 2020: 36+0
Yerleşen 2020: 36
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 357,6593
Tavan Puan: 395,57467
Başarı Sıralaması : 102923
Kontenjan 2019 : 30+0
Yerleşen 2019 : 30
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 350,62534
Tavan Puan: 404,78496
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 91300
Kontenjan 2018 : 36+0
Yerleşen 2018 : 36
Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.