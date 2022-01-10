2022 Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300190315
300190315 | Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Gazimağusa ilimizde yer alan Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Gazimağusa ilinde bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Bölümü tercih kod numarası 300190315 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Doğu Akdeniz Üniversitesi , KKTC , Eczacılık Bölümü , Eczacılık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Gazimağusa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczacılık Bölümü kontenjanı 9 kişidir. 2021 yılında Eczacılık Bölümüne 9 kişi yerleşmiştir.
Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban Puanı: 394,16263
Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Bölümü Tavan Puan: 396,62995
Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Bölümü Başarı Sıralaması: 48438
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300190315
ÜNİVERSİTE: Doğu Akdeniz Üniversitesi
FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi
ŞEHİR: Kktc-Gazimağusa
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 394,16263
Tavan Puan: 396,62995
Başarı Sıralaması: 48438
Kontenjan 2021 – 2022 : 9
Yerleşen 2021 – 2022: 9
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 457,46969
Tavan Puan: 460,72623
Başarı Sıralaması: 48075
Kontenjan 2020: 8+0
Yerleşen 2020: 8
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 428,47408
Tavan Puan: 430,17750
Başarı Sıralaması : 44016
Kontenjan 2019 : 4+0
Yerleşen 2019 : 4
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 414,85119
Tavan Puan: 421,28859
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 42900
Kontenjan 2018 : 4+0
Yerleşen 2018 : 4
Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.