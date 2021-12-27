2022 Dokuz Eylül Üni. Gemi Makineleri İşletme Müh. (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 103110654
103110654 | Dokuz Eylül Üniversitesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dokuz Eylül Üniversitesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 103110654 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Dokuz Eylül Üniversitesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Dokuz Eylül Üniversitesi , Devlet , Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü , Denizcilik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü kontenjanı 50 kişidir. 2021 yılında Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümüne 51 kişi yerleşmiştir.
Dokuz Eylül Üniversitesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 343,41243
Dokuz Eylül Üniversitesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 370,49118
Dokuz Eylül Üniversitesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 99731
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103110654
ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi
FAKÜLTE: Denizcilik Fakültesi
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 343,41243
Tavan Puan: 370,49118
Başarı Sıralaması: 99731
Kontenjan 2021 – 2022 : 50
Yerleşen 2021 – 2022: 51
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 396,36449
Tavan Puan: 419,30846
Başarı Sıralaması: 103295
Kontenjan 2020: 50+2
Yerleşen 2020: 52
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 347,59027
Tavan Puan: 394,26649
Başarı Sıralaması : 114160
Kontenjan 2019 : 50+2
Yerleşen 2019 : 52
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 329,94485
Tavan Puan: 369,37655
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 114000
Kontenjan 2018 : 50+2
Yerleşen 2018 : 52
Dokuz Eylül Üniversitesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.