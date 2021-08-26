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  3. 2022 Dünya Kupası elemeleri kapsamındaki Türkiye - Karadağ maçının biletleri satışa çıktı!

2022 Dünya Kupası elemeleri kapsamındaki Türkiye - Karadağ maçının biletleri satışa çıktı!

A Milli Futbol takımımız, 2022 Dünya Kupası elemeleri kapsamında 1 Eylül 2021 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. TFF tarafından yapılan açıklamayla bu maçın biletlerinin satışa sunulduğu duyuruldu.

2022 Dünya Kupası elemeleri kapsamındaki Türkiye - Karadağ maçının biletleri satışa çıktı!

EURO 2020'de beklentilerin çok uzağında kalarak hayal kırıklığı yaratan A Milli Futbol takımımız, bu olumsuz havayı Dünya Kupası Elemelerinde dağıtmak istiyor. Bu kapsamda 1 Eylül 2021 Çarşamba günü Karadağ'ın rakibi olacak Millilerimizin, bu karşılaşması için bilet satışlarının da başladığı duyuruldu. TFF, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla bilet fiyatlarını da bildirdi.

TFF tarafından yapılan açıklamada:

"A Millî Takımımızın Karadağ ile 1 Eylül Çarşamba günü saat 21.45'te Beşiktaş Park'ta oynayacağı 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçının genel bilet satışı başladı. 

Stadyum seyirci kapasitesinin %50'si oranında ev sahibi seyirciler için satışa sunulan biletler, www.passo.com.tr, Passo Mobil Uygulama ve Beşiktaş Park Passolig Gişeleri'nden satın alınabilecek.

Bilet satışlarında Passolig zorunluluğu aranmayacak. 

Türkiye-Karadağ maçının bilet fiyatları 1. Kategori için 100 TL, 2. Kategori için 35 TL ve 3. Kategori için 15 TL olarak belirlendi." ifadelerine yer verildi.

STADYUMA GİRİŞ KURALLARI GEÇERLİ OLACAK

Öte yandan tüm dünyadaki Covid-19 salgını sebebiyle birçok ligde uygulanan prosedürlerle salgının yayılması engellenmeye çalışılırken, TFF bu maçta da stadyuma giriş şartlarının geçerli olacağını açıkladı. Stadyuma giriş şartlarını incelemek için stadyuma giriş şartları bağlantına tıklayabilirsiniz.

2022 Dünya Kupası elemeleri kapsamındaki Türkiye - Karadağ maçının biletleri satışa çıktı!

 

 

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