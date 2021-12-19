2022 Eskişehir Osmangazi Üni. Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103810595
103810595 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 103810595 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi , Devlet , Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 130 kişidir. 2021 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 130 kişi yerleşmiştir.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 329,25961
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 394,77114
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 117458
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103810595
ÜNİVERSİTE: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: Eskişehir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 329,25961
Tavan Puan: 394,77114
Başarı Sıralaması: 117458
Kontenjan 2021 – 2022 : 130
Yerleşen 2021 – 2022: 130
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 382,62085
Tavan Puan: 446,16085
Başarı Sıralaması: 117786
Kontenjan 2020: 130+4
Yerleşen 2020: 134
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 340,4391
Tavan Puan: 401,80145
Başarı Sıralaması : 122854
Kontenjan 2019 : 120+3
Yerleşen 2019 : 123
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 316,32774
Tavan Puan: 423,20197
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 132000
Kontenjan 2018 : 125+4
Yerleşen 2018 : 129
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.