2022 Eskişehir Osmangazi Üni. Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103810595

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 103810595 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi , Devlet , Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 130 kişidir. 2021 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 130 kişi yerleşmiştir.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 329,25961

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 394,77114

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 117458

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103810595

ÜNİVERSİTE: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 329,25961

Tavan Puan: 394,77114

Başarı Sıralaması: 117458

Kontenjan 2021 – 2022 : 130

Yerleşen 2021 – 2022: 130

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 382,62085

Tavan Puan: 446,16085

Başarı Sıralaması: 117786

Kontenjan 2020: 130+4

Yerleşen 2020: 134

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 340,4391

Tavan Puan: 401,80145

Başarı Sıralaması : 122854

Kontenjan 2019 : 120+3

Yerleşen 2019 : 123

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 316,32774

Tavan Puan: 423,20197

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 132000

Kontenjan 2018 : 125+4

Yerleşen 2018 : 129

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.