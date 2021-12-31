2022 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103810268

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü tercih kod numarası 103810268 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi , Devlet , Mimarlık Bölümü , Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimarlık Bölümü kontenjanı 100 kişidir. 2021 yılında Mimarlık Bölümüne 100 kişi yerleşmiştir.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban Puanı: 329,47424

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü Tavan Puan: 357,56015

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başarı Sıralaması: 117165

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103810268

ÜNİVERSİTE: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 329,47424

Tavan Puan: 357,56015

Başarı Sıralaması: 117165

Kontenjan 2021 – 2022 : 100

Yerleşen 2021 – 2022: 100

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 401,72383

Tavan Puan: 432,19310

Başarı Sıralaması: 97997

Kontenjan 2020: 100+3

Yerleşen 2020: 103

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 389,52045

Tavan Puan: 423,86224

Başarı Sıralaması : 73186

Kontenjan 2019 : 90+3

Yerleşen 2019 : 93

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 406,02002

Tavan Puan: 424,22947

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 48300

Kontenjan 2018 : 90+3

Yerleşen 2018 : 93

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.