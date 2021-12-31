2022 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103810268
103810268 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü tercih kod numarası 103810268 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi , Devlet , Mimarlık Bölümü , Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimarlık Bölümü kontenjanı 100 kişidir. 2021 yılında Mimarlık Bölümüne 100 kişi yerleşmiştir.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban Puanı: 329,47424
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü Tavan Puan: 357,56015
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başarı Sıralaması: 117165
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103810268
ÜNİVERSİTE: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
ŞEHİR: Eskişehir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 329,47424
Tavan Puan: 357,56015
Başarı Sıralaması: 117165
Kontenjan 2021 – 2022 : 100
Yerleşen 2021 – 2022: 100
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 401,72383
Tavan Puan: 432,19310
Başarı Sıralaması: 97997
Kontenjan 2020: 100+3
Yerleşen 2020: 103
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 389,52045
Tavan Puan: 423,86224
Başarı Sıralaması : 73186
Kontenjan 2019 : 90+3
Yerleşen 2019 : 93
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 406,02002
Tavan Puan: 424,22947
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 48300
Kontenjan 2018 : 90+3
Yerleşen 2018 : 93
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.