2022 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103810277

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 103810277 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 250 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 250 kişi yerleşmiştir.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 460,86751

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 482,51586

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 8138

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103810277

ÜNİVERSİTE: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 460,86751

Tavan Puan: 482,51586

Başarı Sıralaması: 8138

Kontenjan 2021 – 2022 : 250

Yerleşen 2021 – 2022: 250

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 515,73517

Tavan Puan: 535,65894

Başarı Sıralaması: 7372

Kontenjan 2020: 240+6

Yerleşen 2020: 246

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 499,56797

Tavan Puan: 545,32451

Başarı Sıralaması : 7089

Kontenjan 2019 : 230+6

Yerleşen 2019 : 236

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 495,85445

Tavan Puan: 518,61563

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 6950

Kontenjan 2018 : 220+6

Yerleşen 2018 : 226

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.