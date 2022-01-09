2022 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103810277
103810277 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 103810277 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 250 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 250 kişi yerleşmiştir.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 460,86751
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 482,51586
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 8138
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103810277
ÜNİVERSİTE: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Eskişehir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 460,86751
Tavan Puan: 482,51586
Başarı Sıralaması: 8138
Kontenjan 2021 – 2022 : 250
Yerleşen 2021 – 2022: 250
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 515,73517
Tavan Puan: 535,65894
Başarı Sıralaması: 7372
Kontenjan 2020: 240+6
Yerleşen 2020: 246
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 499,56797
Tavan Puan: 545,32451
Başarı Sıralaması : 7089
Kontenjan 2019 : 230+6
Yerleşen 2019 : 236
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 495,85445
Tavan Puan: 518,61563
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 6950
Kontenjan 2018 : 220+6
Yerleşen 2018 : 226
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.