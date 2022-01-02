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2022 Galatasaray Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104010122

104010122 | Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Galatasaray Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104010122

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Galatasaray Üniversitesi   Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi   Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 104010122 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Galatasaray Üniversitesi , Devlet , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 30 kişidir. 2021 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 30 kişi yerleşmiştir.

Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 476,17171

Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 492,13442

Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 4351

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104010122   

ÜNİVERSİTE: Galatasaray Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 476,17171

Tavan Puan: 492,13442

Başarı Sıralaması: 4351

Kontenjan 2021 – 2022 : 30

Yerleşen 2021 – 2022: 30

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 520,34824

Tavan Puan: 530,88203

Başarı Sıralaması:  5591

Kontenjan 2020:  30+1

Yerleşen 2020: 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 501,69453

Tavan Puan: 515,29085

Başarı Sıralaması :  6507

Kontenjan 2019 :  30+1

Yerleşen 2019 : 31

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 490,12269

Tavan Puan: 510,27344

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  8560

Kontenjan 2018 :  25+1

Yerleşen 2018 : 26

taban-puan.jpg

Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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