2022 Galatasaray Üniversitesi Matematik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104010034

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Galatasaray Üniversitesi Matematik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Galatasaray Üniversitesi Matematik Bölümü tercih kod numarası 104010034 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Galatasaray Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Galatasaray Üniversitesi Matematik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Galatasaray Üniversitesi , Devlet , Matematik Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Matematik Bölümü kontenjanı 30 kişidir. 2021 yılında Matematik Bölümüne 30 kişi yerleşmiştir.

Galatasaray Üniversitesi Matematik Bölümü Taban Puanı: 410,34344

Galatasaray Üniversitesi Matematik Bölümü Tavan Puan: 449,71854

Galatasaray Üniversitesi Matematik Bölümü Başarı Sıralaması: 35245

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104010034

ÜNİVERSİTE: Galatasaray Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 410,34344

Tavan Puan: 449,71854

Başarı Sıralaması: 35245

Kontenjan 2021 – 2022 : 30

Yerleşen 2021 – 2022: 30

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 468,86276

Tavan Puan: 498,88855

Başarı Sıralaması: 38645

Kontenjan 2020: 30+1

Yerleşen 2020: 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 435,82672

Tavan Puan: 475,67873

Başarı Sıralaması : 39056

Kontenjan 2019 : 30+1

Yerleşen 2019 : 31

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 425,37909

Tavan Puan: 469,03328

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 36900

Kontenjan 2018 : 20+1

Yerleşen 2018 : 21

Galatasaray Üniversitesi Matematik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Galatasaray Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.