2022 Gazi Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104110836
104110836 | Gazi Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gazi Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gazi Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 104110836 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gazi Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Gazi Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Gazi Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 290 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 290 kişi yerleşmiştir.
Gazi Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 472,55575
Gazi Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 492,34579
Gazi Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 5101
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104110836
ÜNİVERSİTE: Gazi Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 472,55575
Tavan Puan: 492,34579
Başarı Sıralaması: 5101
Kontenjan 2021 – 2022 : 290
Yerleşen 2021 – 2022: 290
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 523,54399
Tavan Puan: 532,34046
Başarı Sıralaması: 4551
Kontenjan 2020: 290+8
Yerleşen 2020: 298
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 509,36263
Tavan Puan: 520,24747
Başarı Sıralaması : 4527
Kontenjan 2019 : 290+8
Yerleşen 2019 : 298
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 506,3359
Tavan Puan: 519,89488
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 4450
Kontenjan 2018 : 290+8
Yerleşen 2018 : 298
Gazi Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gazi Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.