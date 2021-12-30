2022 Hacettepe Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 104810714
104810714 | Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 104810714 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Hacettepe Üniversitesi , Devlet , Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü kontenjanı 120 kişidir. 2021 yılında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümüne 120 kişi yerleşmiştir.
Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 350,99063
Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 394,58342
Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 90773
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104810714
ÜNİVERSİTE: Hacettepe Üniversitesi
FAKÜLTE: Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 350,99063
Tavan Puan: 394,58342
Başarı Sıralaması: 90773
Kontenjan 2021 – 2022 : 120
Yerleşen 2021 – 2022: 120
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 434,26053
Tavan Puan: 473,22887
Başarı Sıralaması: 68354
Kontenjan 2020: 120+3
Yerleşen 2020: 123
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 410,2675
Tavan Puan: 449,97014
Başarı Sıralaması : 56941
Kontenjan 2019 : 120+3
Yerleşen 2019 : 123
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 411,69759
Tavan Puan: 446,97603
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 44800
Kontenjan 2018 : 120+3
Yerleşen 2018 : 123
Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.