2022 Hacettepe Üni. Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104810592
104810592 | Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 104810592 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Hacettepe Üniversitesi , Devlet , Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü kontenjanı 60 kişidir. 2021 yılında Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümüne 60 kişi yerleşmiştir.
Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 345,08678
Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 405,14406
Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 97747
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104810592
ÜNİVERSİTE: Hacettepe Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 345,08678
Tavan Puan: 405,14406
Başarı Sıralaması: 97747
Kontenjan 2021 – 2022 : 60
Yerleşen 2021 – 2022: 60
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 407,8538
Tavan Puan: 460,58548
Başarı Sıralaması: 92142
Kontenjan 2020: 60+2
Yerleşen 2020: 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 363,42605
Tavan Puan: 447,91747
Başarı Sıralaması : 97024
Kontenjan 2019 : 60+2
Yerleşen 2019 : 62
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 344,47182
Tavan Puan: 416,14459
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 97500
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 62
Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.