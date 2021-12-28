2022 Hacettepe Üni. Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104810592

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 104810592 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hacettepe Üniversitesi , Devlet , Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü kontenjanı 60 kişidir. 2021 yılında Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümüne 60 kişi yerleşmiştir.

Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 345,08678

Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 405,14406

Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 97747

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104810592

ÜNİVERSİTE: Hacettepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 345,08678

Tavan Puan: 405,14406

Başarı Sıralaması: 97747

Kontenjan 2021 – 2022 : 60

Yerleşen 2021 – 2022: 60

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 407,8538

Tavan Puan: 460,58548

Başarı Sıralaması: 92142

Kontenjan 2020: 60+2

Yerleşen 2020: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 363,42605

Tavan Puan: 447,91747

Başarı Sıralaması : 97024

Kontenjan 2019 : 60+2

Yerleşen 2019 : 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 344,47182

Tavan Puan: 416,14459

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 97500

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.