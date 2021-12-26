2022 Hacettepe Üniversitesi Ergoterapi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104810741

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hacettepe Üniversitesi Ergoterapi (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hacettepe Üniversitesi Ergoterapi (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 104810741 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hacettepe Üniversitesi Ergoterapi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hacettepe Üniversitesi Ergoterapi (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hacettepe Üniversitesi , Devlet , Ergoterapi (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ergoterapi (Fakülte) Bölümü kontenjanı 70 kişidir. 2021 yılında Ergoterapi (Fakülte) Bölümüne 71 kişi yerleşmiştir.

Hacettepe Üniversitesi Ergoterapi (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 317,47148

Hacettepe Üniversitesi Ergoterapi (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 385,62992

Hacettepe Üniversitesi Ergoterapi (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 134294

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104810741

ÜNİVERSİTE: Hacettepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 317,47148

Tavan Puan: 385,62992

Başarı Sıralaması: 134294

Kontenjan 2021 – 2022 : 70

Yerleşen 2021 – 2022: 71

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 380,61528

Tavan Puan: 450,48675

Başarı Sıralaması: 119964

Kontenjan 2020: 70+2

Yerleşen 2020: 72

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 367,4299

Tavan Puan: 414,27621

Başarı Sıralaması : 92919

Kontenjan 2019 : 60+2

Yerleşen 2019 : 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 373,60748

Tavan Puan: 421,68955

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 71200

Kontenjan 2018 : 50+2

Yerleşen 2018 : 52

Hacettepe Üniversitesi Ergoterapi (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hacettepe Üniversitesi Ergoterapi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.