2022 Hacettepe Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104810292

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hacettepe Üniversitesi Matematik Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hacettepe Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 104810292 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hacettepe Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hacettepe Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hacettepe Üniversitesi , Devlet , Matematik Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Matematik Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 20 kişidir. 2021 yılında Matematik Öğretmenliği Bölümüne 20 kişi yerleşmiştir.

Hacettepe Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 398,24809

Hacettepe Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 414,70879

Hacettepe Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 45006

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104810292

ÜNİVERSİTE: Hacettepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 398,24809

Tavan Puan: 414,70879

Başarı Sıralaması: 45006

Kontenjan 2021 – 2022 : 20

Yerleşen 2021 – 2022: 20

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 462,43822

Tavan Puan: 493,47040

Başarı Sıralaması: 43917

Kontenjan 2020: 20+1

Yerleşen 2020: 21

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 430,34273

Tavan Puan: 447,94671

Başarı Sıralaması : 42741

Kontenjan 2019 : 20+1

Yerleşen 2019 : 21

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 413,49356

Tavan Puan: 459,43165

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 43700

Kontenjan 2018 : 20+1

Yerleşen 2018 : 21

Hacettepe Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hacettepe Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.