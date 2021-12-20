2022 Hacettepe Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104810292
104810292 | Hacettepe Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hacettepe Üniversitesi Matematik Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hacettepe Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 104810292 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hacettepe Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Hacettepe Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Hacettepe Üniversitesi , Devlet , Matematik Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Matematik Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 20 kişidir. 2021 yılında Matematik Öğretmenliği Bölümüne 20 kişi yerleşmiştir.
Hacettepe Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 398,24809
Hacettepe Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 414,70879
Hacettepe Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 45006
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104810292
ÜNİVERSİTE: Hacettepe Üniversitesi
FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 398,24809
Tavan Puan: 414,70879
Başarı Sıralaması: 45006
Kontenjan 2021 – 2022 : 20
Yerleşen 2021 – 2022: 20
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 462,43822
Tavan Puan: 493,47040
Başarı Sıralaması: 43917
Kontenjan 2020: 20+1
Yerleşen 2020: 21
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 430,34273
Tavan Puan: 447,94671
Başarı Sıralaması : 42741
Kontenjan 2019 : 20+1
Yerleşen 2019 : 21
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 413,49356
Tavan Puan: 459,43165
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 43700
Kontenjan 2018 : 20+1
Yerleşen 2018 : 21
Hacettepe Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hacettepe Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.