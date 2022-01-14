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  4. 2022 Hacettepe Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104810626

2022 Hacettepe Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104810626

104810626 | Hacettepe Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Hacettepe Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104810626

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Hacettepe Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Hacettepe Üniversitesi   Tıp Fakültesi   Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hacettepe Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 104810626 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hacettepe Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hacettepe Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 160 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 160 kişi yerleşmiştir.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 506,61965

Hacettepe Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 542,79352

Hacettepe Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 957

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104810626   

ÜNİVERSİTE: Hacettepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 506,61965

Tavan Puan: 542,79352

Başarı Sıralaması: 957

Kontenjan 2021 – 2022 : 160

Yerleşen 2021 – 2022: 160

basarili-siralamasi.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 540,8101

Tavan Puan: 555,41920

Başarı Sıralaması:  871

Kontenjan 2020:  160+4

Yerleşen 2020: 164

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 532,21498

Tavan Puan: 555,80154

Başarı Sıralaması :  904

Kontenjan 2019 :  160+4

Yerleşen 2019 : 164

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 532,60951

Tavan Puan: 556,70676

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  792

Kontenjan 2018 :  170+5

Yerleşen 2018 : 175

taban-puan.jpg

Hacettepe Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hacettepe Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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