2022 Hacettepe Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104810626
104810626 | Hacettepe Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hacettepe Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hacettepe Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 104810626 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hacettepe Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Hacettepe Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 160 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 160 kişi yerleşmiştir.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 506,61965
Hacettepe Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 542,79352
Hacettepe Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 957
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104810626
ÜNİVERSİTE: Hacettepe Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 506,61965
Tavan Puan: 542,79352
Başarı Sıralaması: 957
Kontenjan 2021 – 2022 : 160
Yerleşen 2021 – 2022: 160
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 540,8101
Tavan Puan: 555,41920
Başarı Sıralaması: 871
Kontenjan 2020: 160+4
Yerleşen 2020: 164
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 532,21498
Tavan Puan: 555,80154
Başarı Sıralaması : 904
Kontenjan 2019 : 160+4
Yerleşen 2019 : 164
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 532,60951
Tavan Puan: 556,70676
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 792
Kontenjan 2018 : 170+5
Yerleşen 2018 : 175
Hacettepe Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hacettepe Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.