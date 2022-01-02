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  4. 2022 Hasan Kalyoncu Üni. Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 201650178

2022 Hasan Kalyoncu Üni. Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 201650178

201650178 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Gaziantep ilimizde yer alan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Hasan Kalyoncu Üni. Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 201650178

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep  ilinde bulunan Hasan Kalyoncu Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Yazılım Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 201650178 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hasan Kalyoncu Üniversitesi , Vakıf , Yazılım Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yazılım Mühendisliği Bölümü kontenjanı 15 kişidir. 2021 yılında Yazılım Mühendisliği Bölümüne 15 kişi yerleşmiştir.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 372,33992

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 392,20262

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 68323

taban-taban-puanlari.jpg

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201650178   

ÜNİVERSİTE: Hasan Kalyoncu Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 372,33992

Tavan Puan: 392,20262

Başarı Sıralaması: 68323

Kontenjan 2021 – 2022 : 15

Yerleşen 2021 – 2022: 15

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 418,82474

Tavan Puan: 447,58068

Başarı Sıralaması:  81938

Kontenjan 2020:  5+0

Yerleşen 2020: 5

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2019 :  ---

Yerleşen 2019 : ---

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

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Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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