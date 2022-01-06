2022 Iğdır Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105290076

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Iğdır Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Iğdır ilinde bulunan Iğdır Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Iğdır Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 105290076 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Iğdır Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Iğdır Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Iğdır Üniversitesi , Devlet , Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Iğdır ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 60 kişidir. 2021 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 61 kişi yerleşmiştir.

Iğdır Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 283,03491

Iğdır Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 326,34228

Iğdır Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 198200

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105290076

ÜNİVERSİTE: Iğdır Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Iğdır

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 283,03491

Tavan Puan: 326,34228

Başarı Sıralaması: 198200

Kontenjan 2021 – 2022 : 60

Yerleşen 2021 – 2022: 61

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 322,13045

Tavan Puan: 346,23608

Başarı Sıralaması: 205824

Kontenjan 2020: 60+2

Yerleşen 2020: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması : ---

Kontenjan 2019 : ---

Yerleşen 2019 : ---

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2018 : ---

Yerleşen 2018 : ---

Iğdır Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Iğdır Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.