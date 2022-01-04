2022 İhsan Doğramacı Bilkent Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 202110392
202110392 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 202110392 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi , Vakıf , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 80 kişidir. 2021 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 80 kişi yerleşmiştir.
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 458,25939
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 490,58626
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 8983
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202110392
ÜNİVERSİTE: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 458,25939
Tavan Puan: 490,58626
Başarı Sıralaması: 8983
Kontenjan 2021 – 2022 : 80
Yerleşen 2021 – 2022: 80
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 503,77536
Tavan Puan: 529,33839
Başarı Sıralaması: 13433
Kontenjan 2020: 80+0
Yerleşen 2020: 80
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 464,94443
Tavan Puan: 511,76612
Başarı Sıralaması : 21690
Kontenjan 2019 : 80+0
Yerleşen 2019 : 80
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 443,08364
Tavan Puan: 503,67869
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 27600
Kontenjan 2018 : 85+0
Yerleşen 2018 : 85
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.