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  4. 2022 İhsan Doğramacı Bilkent Üni. Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 202110426

2022 İhsan Doğramacı Bilkent Üni. Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 202110426

202110426 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 İhsan Doğramacı Bilkent Üni. Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 202110426

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 202110426 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi , Vakıf , Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 45 kişidir. 2021 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne 45 kişi yerleşmiştir.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 509,87017

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 535,21239

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 797

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202110426   

ÜNİVERSİTE: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 509,87017

Tavan Puan: 535,21239

Başarı Sıralaması: 797

Kontenjan 2021 – 2022 : 45

Yerleşen 2021 – 2022: 45

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 541,42142

Tavan Puan: 562,34699

Başarı Sıralaması:  791

Kontenjan 2020:  45+0

Yerleşen 2020: 45

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 535,82875

Tavan Puan: 555,43192

Başarı Sıralaması :  614

Kontenjan 2019 :  45+0

Yerleşen 2019 : 45

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 534,39087

Tavan Puan: 572,30054

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  637

Kontenjan 2018 :  50+0

Yerleşen 2018 : 50

taban-puan.jpg

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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