2022 İhsan Doğramacı Bilkent Üni. Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 202110877

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 202110877 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi , Vakıf , Makine Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Mühendisliği Bölümü kontenjanı 27 kişidir. 2021 yılında Makine Mühendisliği Bölümüne 27 kişi yerleşmiştir.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 480,65509

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 510,49443

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 3594

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202110877

ÜNİVERSİTE: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 480,65509

Tavan Puan: 510,49443

Başarı Sıralaması: 3594

Kontenjan 2021 – 2022 : 27

Yerleşen 2021 – 2022: 27

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 526,24235

Tavan Puan: 555,96275

Başarı Sıralaması: 3795

Kontenjan 2020: 27+0

Yerleşen 2020: 27

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 517,81888

Tavan Puan: 531,89274

Başarı Sıralaması : 2811

Kontenjan 2019 : 27+0

Yerleşen 2019 : 27

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 514,27553

Tavan Puan: 529,00189

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 2980

Kontenjan 2018 : 30+0

Yerleşen 2018 : 30

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.