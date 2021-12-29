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  4. 2022 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202110586

2022 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202110586

202110586 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202110586

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Fizik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi   Fen Fakültesi   Fizik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü tercih kod numarası 202110586 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi , Vakıf , Fizik Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizik Bölümü kontenjanı 5 kişidir. 2021 yılında Fizik Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü Taban Puanı: 446,15782

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü Tavan Puan: 479,75252

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü Başarı Sıralaması: 13641

taban-taban-puanlari.jpg

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202110586   

ÜNİVERSİTE: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 446,15782

Tavan Puan: 479,75252

Başarı Sıralaması: 13641

Kontenjan 2021 – 2022 : 5

Yerleşen 2021 – 2022: 5

basarili-siralamasi.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 498,21721

Tavan Puan: 502,12229

Başarı Sıralaması:  16847

Kontenjan 2020:  3+0

Yerleşen 2020: 3

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 450,5521

Tavan Puan: 474,87233

Başarı Sıralaması :  29919

Kontenjan 2019 :  3+0

Yerleşen 2019 : 3

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 395,55638

Tavan Puan: 451,93604

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  55100

Kontenjan 2018 :  3+0

Yerleşen 2018 : 3

taban-puan.jpg

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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