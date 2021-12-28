Caner Erkin ne ceza aldı? | Fenerbahçe ile oynanan maçta kırmızı kartla oyun dışında kalan Caner Erkin'in cezası ne oldu?Son dakika | Caner Erkin'e hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 3 maç ceza!2022 İstanbul Medipol Üni. Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203190076Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sarı kodlu uyarı!Miyaz ne demek, TDK'ya göre Miyaz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Sıfır arabaların ardından İkinci el araba fiyatları da düşüyor! Neredeyse yüzde 50 düşüş bekleniyor!Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Galatasaray – Denizlispor maçı canlı izle | A Spor canlı yayın izle linkiTrabzonspor 1 – 0 Boluspor | MAÇ SONUCU2022 İstanbul Medipol Üni. Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203110123Son dakika: 28 Aralık 2021 Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosu
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  4. 2022 İstanbul Medipol Üni. Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203110123

2022 İstanbul Medipol Üni. Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203110123

203110123 | İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 İstanbul Medipol Üni. Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203110123

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Medipol Üniversitesi   Sağlık Bilimleri Fakültesi   Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 203110123 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Medipol Üniversitesi , Vakıf , Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 12 kişidir. 2021 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 12 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 358,42891

İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 378,53719

İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 82488

taban-taban-puanlari.jpg

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203110123   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Medipol Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 358,42891

Tavan Puan: 378,53719

Başarı Sıralaması: 82488

Kontenjan 2021 – 2022 : 12

Yerleşen 2021 – 2022: 12

basarili-siralamasi.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 418,04962

Tavan Puan: 462,40065

Başarı Sıralaması:  82635

Kontenjan 2020:  18+0

Yerleşen 2020: 18

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 372,16163

Tavan Puan: 415,81328

Başarı Sıralaması :  88454

Kontenjan 2019 :  12+0

Yerleşen 2019 : 12

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 347,75963

Tavan Puan: 372,95548

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  94100

Kontenjan 2018 :  12+0

Yerleşen 2018 : 12

taban-puan.jpg

İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT