2022 İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203110247
203110247 | İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Bölümü tercih kod numarası 203110247 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Medipol Üniversitesi , Vakıf , Eczacılık Bölümü , Eczacılık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczacılık Bölümü kontenjanı 74 kişidir. 2021 yılında Eczacılık Bölümüne 74 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban Puanı: 383,4256
İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Bölümü Tavan Puan: 402,29062
İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Bölümü Başarı Sıralaması: 57792
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203110247
ÜNİVERSİTE: İstanbul Medipol Üniversitesi
FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 383,4256
Tavan Puan: 402,29062
Başarı Sıralaması: 57792
Kontenjan 2021 – 2022 : 74
Yerleşen 2021 – 2022: 74
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 444,61691
Tavan Puan: 467,07532
Başarı Sıralaması: 59261
Kontenjan 2020: 74+0
Yerleşen 2020: 74
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 406,05474
Tavan Puan: 440,39349
Başarı Sıralaması : 60089
Kontenjan 2019 : 68+0
Yerleşen 2019 : 68
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 405,58427
Tavan Puan: 421,82394
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 48600
Kontenjan 2018 : 56+0
Yerleşen 2018 : 56
İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.